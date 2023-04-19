Inter - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Benfica ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla H Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Club Brugge ile eşleşen Portekiz ekibi, rakibini 2-0 ve 5-1'lik skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.