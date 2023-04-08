İrfan Can Kahveci Fenerbahçe taraftarından özür diledi! Sosyal medyada yer alan görüntüleri tepkiye neden olmuştu: İşte yıldız futbolcunun açıklamaları
Fenerbahçe'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medyada yer alan ve tepkilere neden olan görüntüsü ile ilgili açıklama yaptı. Kulüp televizyonuna konuşan Kahveci, sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi. İşte İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları...
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, sosyal medyada yer alan ve tepkilere neden olan görüntüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor galibiyetinin ardından sosyal medyada yer alan görüntüsü ile ilgili FB TV'ye açıklamalarda bulunan milli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.
27 yaşındaki İrfan Can Kahveci, performansı düştüğünden beri çok üzüldüğü için dışarı çıkmadığını ve ailesiyle güzel vakit geçiremediğini belirtti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından arkadaşının kendisini aradığını anlatan İrfan Can şunları söyledi:
- Özellikle bu dönemlerde orada bulunmamam gerekir. Kafamı dağıtmak için oraya gittim, sonra istenmeyen görüntüler oldu. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Orada bulunmam bile benim açımdan yanlış. Zaten istememiştim ama arkadaşımı da kırmak istemedim. Taraftarlarımızı kırdıysam onlardan özür dilerim. Böyle bir görüntü vermeyi hiçbir zaman istemem.
Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve şampiyonluk için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren milli futbolcu, şunları kaydetti:
- Ben kendim Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her zaman oynasam da oynamasam da elimden geleni yaparım. Burada olsam da olmasam da Fenerbahçe'nin her zaman şampiyon olmasını isterim. Bunun için de her şeyi yaparım. Sezon başı iyi başladım. Alışık olmadığım bir mevkide oynamama rağmen o mevkiye bile alışmaya çalıştım, çabaladım. İyi de gidiyordu her şey. Sonra 2-3 maç performansım düştükten sonra bu üstüne gelen algılarla birlikte mental olarak çok tükendim.