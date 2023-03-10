İrfan Can Kahveci'ye tepki yağdı! Fenerbahçe'de Sevilla mağlubiyeti ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından sosyal medya en çok konuşulan isimlerin başında, performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan İrfan Can Kahveci yer aldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan ve ilk yarıyı 0-0'la kapatan sarı-lacivertliler, rakibinin 56. ve 85. dakikalarda bulduğu gollere engel olamayarak sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Rövanş maçı öncesi dezavantajlı konuma düşen Fenerbahçe'de mağlubiyetin faturasının kesildiği isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu. Sezon içinde zaman zaman eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcu, dün de maçın ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 87 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, özellikle Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü ilk golde yerde kalarak faul beklediği gerekçesiyle eleştirildi. İrfan Can, oyundan alınırken deplasman tribününde sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da ıslıklandı.
Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren İrfan Can'ın performansı, onun yerine dahil olan genç yıldız adayı Arda Güler ile karşılaştırıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kahveci için "Onun maç boyunca yapamadığını Arda Güler 3 dakikada yaptı" ifadelerini kullandı.