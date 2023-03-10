İrfan Can Kahveci'ye tepki yağdı! Fenerbahçe'de Sevilla mağlubiyeti ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren İrfan Can'ın performansı, onun yerine dahil olan genç yıldız adayı Arda Güler ile karşılaştırıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kahveci için "Onun maç boyunca yapamadığını Arda Güler 3 dakikada yaptı" ifadelerini kullandı.