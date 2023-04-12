2023 97. Gazi Koşusu ne zaman?

97. GAZİ KOŞUSU 25 HAZİRAN’DA

Bu yıl 97’ncisi düzenlenecek olan Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü 2400 metre çim pistte gerçekleştirilecek. 3 yaşlı İngiliz tayları yılın en önemli sınavı için bir araya gelecek ve kazanan safkan, adını tarihe altın harflerle yazdıracak.