2023 97. Gazi Koşusu ne zaman?
Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar - Yaz yarış sezonu 12 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Sezonun açılışında 3 yaşlı İngiliz tayları çim pistte 1400 metre mesafede Orhan Meker ve Ergin Talay Koşularında mücadele verecek. İşte detaylar...
Sezon boyunca düzenlenecek 93 yarış gününde, 478’i çim ve 292’si sentetik pistte olmak üzere toplam 770 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 440’ında safkan İngiliz atları, 330’unda safkan Arap atları start alacak.
Yarışlar Nisan ve Kasım ayları arasında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. Yalnızca Eylül'ün ilk haftasında Uluslararası Yarış Festivali nedeniyle Cuma yerine Cumartesi günü İstanbul yarış günü olacak.
97. GAZİ KOŞUSU 25 HAZİRAN’DA
Bu yıl 97’ncisi düzenlenecek olan Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü 2400 metre çim pistte gerçekleştirilecek. 3 yaşlı İngiliz tayları yılın en önemli sınavı için bir araya gelecek ve kazanan safkan, adını tarihe altın harflerle yazdıracak.
Yıl boyu Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak diğer önemli koşular ise şöyle;
• (G1) Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları 15 Mayıs Pazartesi,
• (G1) Kısrak Koşusu ve (G2) Sait Akson Koşusu 4 Haziran Pazar,
• (G1) İstiklal Savaşı Koşusu 23 Haziran Cuma,
• (G1) Niğbolu Koşusu 23 Temmuz Pazar,
• (G1) Çanakkale Zaferi Koşusu 30 Temmuz Pazar
• (G1) Veliefendi Koşusu 17 Eylül Pazar
• (G1) Çaldıran Koşusu 22 Ekim Pazar
• (G2) Uluslararası F.G./FRBC Anadolu Koşusu 2 Eylül Cumartesi