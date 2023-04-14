İstanbulspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İstanbulspor - Başakşehir maçı ne zaman? İstanbulspor - Başakşehir maçı saat kaçta? İstanbulspor - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde İstanbulspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi İstanbulspor, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 3-2 kaybeden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 17. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, topladığı 45 puanla 5. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. haftasındaki İstanbulspor - Başakşehir maçı 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak.