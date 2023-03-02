İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasını bay geçen İstanbulspor ile Galatasaray dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

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İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Ligde 24. haftayı bay geçen iki takım İstanbulspor ile Galatasaray ise dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi İstanbulspor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Alanyaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran İstanbulspor, topladığı 21 puanla 18. sırada bulunuyor.

İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Cimbom, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen arada oynadığı son dostluk maçında ise deplasmanda Alanyaspor'u 4-2 yenmişti.

İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Galatasaray maçı 4 Mart Cumartesi günü oynanacak. Mücadeleye Necmi Kadıoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.