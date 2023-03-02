İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 24. haftasını bay geçen İstanbulspor ile Galatasaray dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Ligde 24. haftayı bay geçen iki takım İstanbulspor ile Galatasaray ise dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi İstanbulspor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Alanyaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran İstanbulspor, topladığı 21 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Cimbom, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen arada oynadığı son dostluk maçında ise deplasmanda Alanyaspor'u 4-2 yenmişti.
İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Galatasaray maçı 4 Mart Cumartesi günü oynanacak. Mücadeleye Necmi Kadıoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.