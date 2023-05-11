İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi İstanbulspor, ligde oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden İstanbulspor, topladığı 35 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, topladığı 73 puanla 1. sırada bulunuyor.
İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 34. haftasındaki İstanbulspor - Galatasaray maçı 16 Mayıs Salı günü oynanacak.