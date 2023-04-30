İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Giresunspor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Giresunspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde İstanbulspor - Giresunspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi İstanbulspor, ligde oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor, topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Giresunspor ise ligde oynadığı 29 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir'e 4-2 kaybeden Giresunspor, topladığı 27 puanla 16. sırada bulunuyor.
İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 32. haftasındaki İstanbulspor - Giresunspor maçı 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.