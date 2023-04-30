İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Giresunspor ise ligde oynadığı 29 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir'e 4-2 kaybeden Giresunspor, topladığı 27 puanla 16. sırada bulunuyor.