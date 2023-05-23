İşte en iyi satranç açılışları ve savunmaları nelerdir?

İLKE 3: ŞAHINIZI GÜVENLİK ALTINA ALIN ŞAHINIZI GÜVENLİK

Şahı ortada bırakmak çok tehlikelidir.

Bu demektir ki genelde hızlı bir şekilde Şah kanadına rok atmalısınız.

Oyunun başında rok attıktan sonra Şahın önündeki üç eri kıpırdatmamaya çalışın.