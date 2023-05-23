İşte en iyi satranç açılışları ve savunmaları nelerdir?
1500 yıl öncesine dayanan stateji oyunu satrançta bir çok taktik ve savunma vardır. Satranç oynarken,ilk hamleleri doğru yapmak önemlidir. Bunu başarabilirseniz oyunun geri kalan bölümü kolaylaşır. İşte Ankara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Engin Sarı'nın hazırladığı satrançta etkili açılışlar.
SATRANÇTA AÇILIŞ
Satranç oynarken,ilk hamleleri doğru yapmak ÖNEMLİDİR. Eğer bunu başarabilirseniz oyunun geri kalan bölümü kolaylaşır. Satranç oyunu zamansal açıdan üçe bölüme ayrılabilir:
1. Açılış, 2. Oyun Ortası, 3. Oyun Sonu
Açılış denen ilk aşama için ÜÇ TEMEL İLKE sayabiliriz.
İLKE 1: TAŞLARINIZI GELİŞTİRİN
Gerideki taşlar sizin adamlarınızdır.
Onları oyuna sokmalısınız. Ve oyuna sokmanız gereken ilk taşlar ATLAR VE FİLLERDİR.
İLKE 2: MERKEZİ ELE GEÇİRİN
Öyleyse TAHTANIN ORTASINDA oynayın, kenarlarda değil.
İLKE 3: ŞAHINIZI GÜVENLİK ALTINA ALIN ŞAHINIZI GÜVENLİK
Şahı ortada bırakmak çok tehlikelidir.
Bu demektir ki genelde hızlı bir şekilde Şah kanadına rok atmalısınız.
Oyunun başında rok attıktan sonra Şahın önündeki üç eri kıpırdatmamaya çalışın.