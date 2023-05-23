İşte en iyi satranç açılışları ve savunmaları nelerdir?

1500 yıl öncesine dayanan stateji oyunu satrançta bir çok taktik ve savunma vardır. Satranç oynarken,ilk hamleleri doğru yapmak önemlidir. Bunu başarabilirseniz oyunun geri kalan bölümü kolaylaşır. İşte Ankara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Engin Sarı'nın hazırladığı satrançta etkili açılışlar.

# satranç # Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay
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İşte en iyi satranç açılışları ve savunmaları nelerdir? - Resim: 1 1 11

SATRANÇTA AÇILIŞ

Satranç oynarken,ilk hamleleri doğru yapmak ÖNEMLİDİR. Eğer bunu başarabilirseniz oyunun geri kalan bölümü kolaylaşır. Satranç oyunu zamansal açıdan üçe bölüme ayrılabilir:
1. Açılış, 2. Oyun Ortası, 3. Oyun Sonu

Açılış denen ilk aşama için ÜÇ TEMEL İLKE sayabiliriz.

İşte en iyi satranç açılışları ve savunmaları nelerdir? - Resim: 2 2 11

İLKE 1: TAŞLARINIZI GELİŞTİRİN

Gerideki taşlar sizin adamlarınızdır.
Onları oyuna sokmalısınız. Ve oyuna sokmanız gereken ilk taşlar ATLAR VE FİLLERDİR.

İşte en iyi satranç açılışları ve savunmaları nelerdir? - Resim: 3 3 11

İLKE 2: MERKEZİ ELE GEÇİRİN

Öyleyse TAHTANIN ORTASINDA oynayın, kenarlarda değil.

İşte en iyi satranç açılışları ve savunmaları nelerdir? - Resim: 4 4 11

İLKE 3: ŞAHINIZI GÜVENLİK ALTINA ALIN ŞAHINIZI GÜVENLİK

Şahı ortada bırakmak çok tehlikelidir.
Bu demektir ki genelde hızlı bir şekilde Şah kanadına rok atmalısınız.
Oyunun başında rok attıktan sonra Şahın önündeki üç eri kıpırdatmamaya çalışın.