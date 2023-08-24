İşte karşınızda en zengin futbolcuların sıralaması
Futbol dünyasında konuşulan en önemli oyuncuların hangisinin daha zengin olduğu herkes tarafından merak ediliyor. İşte futbolcular arasında en zenginlerden ilk 5'i...
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:
Listenin 5.sırasındada Milan efsanesi Kaka yer almaktadır .Onun da mal varlığı yaklaşık olarak 82 milyon euro.
Listenin 4.sırasında Manchester United efsanesi Wayne Rooney bulunmaktadır.Serveti 84 milyon euro.
3.sırada bir zamanlar Chelsea ve Barcelona'da da forma giyen Kamerunlu golcü Eto'o bulunmakta.Mal varlığı 85 milyon euro.
Ronaldo'yu takip eden Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi 146 milyon euro ile en zenginler arasında 2.sırada.