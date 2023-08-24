İşte karşınızda en zengin futbolcuların sıralaması

Futbol dünyasında konuşulan en önemli oyuncuların hangisinin daha zengin olduğu herkes tarafından merak ediliyor. İşte futbolcular arasında en zenginlerden ilk 5'i...

Editör: Nihat Çarboğa
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İşte karşınızda en zengin futbolcuların sıralaması - Resim: 1

Listenin 5.sırasındada Milan efsanesi Kaka yer almaktadır .Onun da mal varlığı yaklaşık olarak 82 milyon euro.

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İşte karşınızda en zengin futbolcuların sıralaması - Resim: 2

Listenin 4.sırasında Manchester United efsanesi Wayne Rooney bulunmaktadır.Serveti 84 milyon euro.

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İşte karşınızda en zengin futbolcuların sıralaması - Resim: 3

3.sırada bir zamanlar Chelsea ve Barcelona'da da forma giyen Kamerunlu golcü Eto'o bulunmakta.Mal varlığı 85 milyon euro.

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İşte karşınızda en zengin futbolcuların sıralaması - Resim: 4

Ronaldo'yu takip eden Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi 146 milyon euro ile en zenginler arasında 2.sırada.

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