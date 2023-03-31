İzlemesi en keyifli 10 futbol takımı

10- NAPOLİ

Società Sportiva Calcio Napoli, ya da kısa adıyla Napoli. İtalya'nın Napoli şehrinde 1926'da kurulmuş futbol kulübüdür.

Kulüp, tarihinin büyük çoğunluğunu geçirdiği ve şu anda yer aldığı İtalya Ligi'ni 1986-87 ve 1989-90 sezonlarında olmak üzere iki kez kazandı.