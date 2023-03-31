İzlemesi en keyifli 10 futbol takımı
100 takımın yer aldığı Avrupa'nın 5 büyük liginde maçlarını izlemesi en keyifli takımlar listelendi. Sıralamada; maçın kalitesi, şut ve gol oranı, baskı kurma, hücum bölgesine topu direkt oynama, geçişler ve ara paslar, maçın gerilimi, eğlendiricilik kriterleri yer aldı.
ESPN, Avrupa'nın 5 büyük ligini baz alarak maçlarının izlemesi en keyifli takımları listeledi. 100 takımın yer aldığı listede, maçını izlemesi en sıkıcı takım Crystal Palace oldu.
İşte izlemesi en keyifli 10 takım...
10- NAPOLİ
Società Sportiva Calcio Napoli, ya da kısa adıyla Napoli. İtalya'nın Napoli şehrinde 1926'da kurulmuş futbol kulübüdür.
Kulüp, tarihinin büyük çoğunluğunu geçirdiği ve şu anda yer aldığı İtalya Ligi'ni 1986-87 ve 1989-90 sezonlarında olmak üzere iki kez kazandı.
9- MANCHESTER CİTY
Manchester City Football Club, İngiltere'nin Manchester şehrinde kurulmuş futbol kulübü. 1880 yılında St. Mark's ismiyle kurulan kulüp, 1887'de Ardwick Association Football Club ve 1894 yılında da Manchester City ismini almıştır.
8- MONACO
Association Sportive de Monaco Football Club, ya da bilinen adıyla AS Monaco FC, Monako merkezli Fransız futbol kulübü.
1924 yılında kurulan AS Monaco, 2013-2014 sezonu itibarıyla Fransa'nın en üst düzey futbol ligi Ligue 1'de mücadele etmektedir. Maçlarını Fontvieille'de bulunan II. Louis Stadyumunda yapmaktadır.