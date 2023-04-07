Jorge Jesus'tan istifa açıklaması! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, istifa sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Kayserispor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Derbi mağlubiyetinin ardından istifayı düşündünüz mü?" sorusuna yanıt veren Jesus, "Belirtmiş olduğunuz düşünceye sahip olmak için herhangi bir sebep görmüyorum" dedi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ülker Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, mücadeleyi 4-1 kazanarak kupada adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Jorge Jesus, kendisine yöneltilen "Derbi mağlubiyetinin ardından istifayı düşündünüz mü?" sorusuna da yanıt verdi.
Jesus, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
- Bugün Fenerbahçe'nin galip gelmesi önemliydi yarı finale çıkabilmek için. Çünkü Türkiye Kupası da bizim hedeflerimizden biri. Bir de turun yanına kaliteli oyunu da ekleyebilirsek bizim için çok daha iyi olacaktı ki bu gerçekleşti. İlk yarıda iyi oynadık ikinci yarıda ondan daha iyi bir performans sergiledik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü ligde oynadığımızı son maçta istemediğimiz bir sonuç almıştık. Ama bu sonuç psikolojik olarak bizi bozmadı. Oyuncularım bugün sahada iyi bir cevap verdi. Hocalar ve futbolcular bilirler ki futbolda bu tarz beklenmedik olaylar olabiliyor. Barcelona kendi evinde Real Madrid'e 4-0 yenildi. Liverpool daha önce Manchester United'i 7-0 yenmişti. Futbolda bu tarz şeyler olabilir ve herkese oluyor. Dolayısıyla bazen elimizden bir şey gelmiyor ama oyuncularımı tebrik ediyorum.
JORGE JESUS'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI
Jesus, "Derbi mağlubiyetinin ardından istifayı düşündünüz mü?" sorusuna karşılık, Fenerbahçe'ye belli hedeflerini gerçekleştirmek için geldiğini ve süreçte Başkan Ali Koç'un kendisine taraftarların büyüklüğünden bahsettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
- Ben de buraya gelirken hem Başkanımız için hem de taraftarlarımız için geldim. Taraftarlarımız da benim buraya gelmemi istiyordu. Hala yapabileceğimiz bir şeyler var. Bizim için hiçbir hedef bitmiş değil. Ben hedefimizi gerçekleştirmek için hala çalışmalarımı sürdürüyorum. Ligin bitmesine iki ay kaldı. Altı puan gerideyiz, aslında maç fazlasına bakarsak dokuz puan şu anda. Ama hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde hiçbir şey bitmiş değil. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz düşüceye sahip olmak için herhangi bir sebep görmüyorum. Şu anda hiçbir şey kaybetmedik. Buraya geldiğimizde zaten iki hedefimiz vardı. Biri lig, biri kupa. Hedeflerimiz devam ediyor. Yarı finale çıktık, ligde de savaşımız devam ediyor. Dolayısıyla bunun için bir sebep görmüyorum. Önemli olan Fenerbahçe ve bizim birlik olmamız. Çünkü ben zaten bunun için buraya geldim.
Kadro kullanımı ve rotasyonla ilgili soruyu da yanıtlayan Portekizli teknik adam, haftada bir maç yaptıkları zamandan itibaren daha az rotasyon yapmaya başladıklarını ve Dünya Kupası arasından sonra çok fazla maç olduğunu belirtti.
- Çok fazla oyuncu değiştiriyorduk ama haftada bir maç oynamaya başladığımız zaman artık oyuncularımızın iki maç arasında toparlanacak yeterli süresi olmaya başladı. Fakat son dönemde tekrardan üç günde bir maç yapmaya ve rotasyon yapmaya başladık. Bugün de Alioski, İsmail, Emre Mor, Zajc gibi oyuncular oynadı. Her zaman olduğu gibi üç günde bir maç yaptığımız zaman rotasyonu daha çok yapıyorum, ilk 11'den 3-4-5 oyuncu değiştiriyorum. Bugün bunu yaptım, pazartesi günü yine aynı şeyi yapacağım.