Jorge Jesus'tan istifa açıklaması! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, istifa sorusuna yanıt verdi

JORGE JESUS'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Jesus, "Derbi mağlubiyetinin ardından istifayı düşündünüz mü?" sorusuna karşılık, Fenerbahçe'ye belli hedeflerini gerçekleştirmek için geldiğini ve süreçte Başkan Ali Koç'un kendisine taraftarların büyüklüğünden bahsettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

- Ben de buraya gelirken hem Başkanımız için hem de taraftarlarımız için geldim. Taraftarlarımız da benim buraya gelmemi istiyordu. Hala yapabileceğimiz bir şeyler var. Bizim için hiçbir hedef bitmiş değil. Ben hedefimizi gerçekleştirmek için hala çalışmalarımı sürdürüyorum. Ligin bitmesine iki ay kaldı. Altı puan gerideyiz, aslında maç fazlasına bakarsak dokuz puan şu anda. Ama hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde hiçbir şey bitmiş değil. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz düşüceye sahip olmak için herhangi bir sebep görmüyorum. Şu anda hiçbir şey kaybetmedik. Buraya geldiğimizde zaten iki hedefimiz vardı. Biri lig, biri kupa. Hedeflerimiz devam ediyor. Yarı finale çıktık, ligde de savaşımız devam ediyor. Dolayısıyla bunun için bir sebep görmüyorum. Önemli olan Fenerbahçe ve bizim birlik olmamız. Çünkü ben zaten bunun için buraya geldim.