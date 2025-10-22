Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu itirafı: "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi!"

Ünlü teknik adam, Kerem'i neden takımda tutamadıklarını ve transfer sürecini şu ifadeleri kullanarak anlattı:

"Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu."