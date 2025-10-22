Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu itirafı: "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi!"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır mağlubiyet sonrası açıklama yaptı.



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan şok eden bir Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi.



Sarı-Lacivertli ekibin eski hocası olan Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe hakkında konuşmaktan vazgeçmiyor.



Portekizli teknik direktör, bu sefer de Kerem Aktürkoğlu özelinde bir açıklamada bulundu.



BENFICA DEVLER LİGİ'NDE SIFIR ÇEKTİ

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Newcastle'a konuk oldu. Portekiz ekibi, sahadan 3-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrılarak Devler Ligi'nde 0 puanda kaldı.



Karşılaşmanın ardından konuşan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, önemli değerlendirmelerde bulundu.



Goal.com'a göre, Mourinho, sezon başında Portekiz ekibinden ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş sözler sarf etti.



Mağlubiyetin ardından konuşan Portekizli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'nu şu anda takımda çok görmek istediğini belirtti.



Ünlü teknik adam, Kerem'i neden takımda tutamadıklarını ve transfer sürecini şu ifadeleri kullanarak anlattı:

"Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu."

