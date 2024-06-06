Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Jose Mourinho'nun maaşı merak ediliyor. Pek Portekizli çalıştırıcı ne kadar maaş alacak?

# jose mourinho # fenerbahçe
Editör: Mert Sagit
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Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu - Resim: 1

Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre Portekizli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. 

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Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu - Resim: 2

Mourinho, yıllık 10.5 milyon euro alacak. Görev süresini tamamlaması halinde ise toplamda 21 milyon euro kazanacak. 

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Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu - Resim: 3

Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre Portekizli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. 

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Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu - Resim: 4

Mourinho, yıllık 10.5 milyon euro alacak. Görev süresini tamamlaması halinde ise toplamda 21 milyon euro kazanacak. 

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