Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Jose Mourinho'nun maaşı merak ediliyor. Pek Portekizli çalıştırıcı ne kadar maaş alacak?
Editör: Mert Sagit
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Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre Portekizli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Mourinho, yıllık 10.5 milyon euro alacak. Görev süresini tamamlaması halinde ise toplamda 21 milyon euro kazanacak.
Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre Portekizli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Mourinho, yıllık 10.5 milyon euro alacak. Görev süresini tamamlaması halinde ise toplamda 21 milyon euro kazanacak.