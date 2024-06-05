Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu! Başkan Ali Koç duyurdu! Rekor yıllık ücret alacak
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi. Mourinho'nun alacağı yıllık ücret uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Başkan Ali Koç'tan açıklama geldi. Koç, Mourinho'ya verilecek yıllık ücreti ilk kez duyurdu.
Geçtiğimiz sezona İsmail Kartal ile yeni bir havayla başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışına girmişti. Sarı-lacivertliler, topladığı 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı ve şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı.
Ligin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan yapılacak başkanlık seçimine, bir yandan da İsmail Kartal'ın takımın başında kalıp kalmayacağına çevrilmişti.
Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini duyurmuştu. Mevcut Başkan Ali Koç da ligin tamamlanmasının ardından Jose Mourinho ile temas kurarak dünyaca ünlü teknik direktör ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a gelen Jose Mourinho, düzenlenen görkemli imza töreniyle birlikte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.