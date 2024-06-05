Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu! Başkan Ali Koç duyurdu! Rekor yıllık ücret alacak

Geçtiğimiz sezona İsmail Kartal ile yeni bir havayla başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışına girmişti. Sarı-lacivertliler, topladığı 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı ve şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı.