Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru: "O sahadayken takımın dinamiği artıyor!"
Real Madrid'in Juventus'u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçı sonrası teknik direktör Xabi Alonso, genç yıldız Arda Güler'in performansından övgüyle bahsetti.
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Juventus ağlarını 57. dakikada havalandıran Jude Bellingham, takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Bu gol, İngiliz oyuncunun sakatlık sonrası attığı ilk gol olma özelliğini taşırken, Real Madrid'in de grup aşamasındaki mükemmel başlangıcını sürdürmesini sağladı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Xabi Alonso, 20 yaşındaki Arda Güler'e yönelik özel övgülerde bulundu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte daha fazla dikkat çeken genç yıldız hakkında İspanyol hoca şunları söyledi:
"Arda her şeyi geliştirme sürecinde. Daha 20 yaşında ve Madrid formasıyla birkaç maç oynadı. Yaşı ve kalitesi göz önüne alındığında onu desteklemeliyiz. Karar verme ve pres konularında gelişmesi gerekiyor, ama çok fazla iyi özelliği var."
Alonso, Arda'nın oyun zekasına vurgu yaparak, "O oyuna büyük anlam katıyor. Top onunla buluştuğunda takımın dinamiği daha iyi oluyor. İlerleyişinden çok memnunum, ama daha fazlasını istiyoruz" dedi.
Genç oyuncunun futbola olan tutkusuna da değinen Alonso, Leverkusen'deki eski öğrencisi Wirtz ile bir benzetme yaptı: "Futbol oynamaktan gerçekten keyif alıyor. Pası bulmak, serbest vuruşu kullanmak istiyor… [Florian] Wirtz, Leverkusen’de böyleydi. Genç ama harika bir oyuncu."
Arda Güler, bu sezon görev aldığı tüm kulvarlardaki 18 maçta 4 gol atıp 7 asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.
BELLINGHAM “KRİTİK GOLLE YÜKÜ KALDIRDI”
Maçın skorunu belirleyen isim olan Jude Bellingham da teknik direktöründen tam not aldı. Alonso, sakatlıktan yeni dönen İngiliz oyuncunun kritik golü, dönen bir topa en hızlı reaksiyonu vererek kaydettiğini vurguladı.
Alonso, Bellingham için duygularını şu sözlerle ifade etti: “Jude için çok mutluyum. Sakatlığından sonra iyi bir maça ihtiyacı vardı. Gol dışında da ara pozisyonlarda çok iyi oynadı. İkinci yarıda onu çok iyi bulduk. Onun adına çok mutluyum.”
Bellingham'ın performansını detaylandıran Alonso, "Çok komple bir oyun oynadı. Alan yoktu, onu çizgiler arasında bulmak zordu… Ve golünü attı. Onun adına çok mutluyum; keyif aldı ve rekabetçiydi" değerlendirmesinde bulundu.
Bellingham’ın sahadaki en ideal pozisyonu hakkındaki bir soruya ise Alonso, onu “tam bir orta saha oyuncusu” olarak tanımlayarak cevap verdi: “O bir orta saha oyuncusu, oyun kurma kalitesine sahip ve bitirme kararlılığı var. Çok alan kaplayan bir oyuncu. Çok yönlü özellikleri var. Bu yüzden çok komple bir oyuncu, dünyadaki en komple oyunculardan biri.”
COURTOIS VE MILITAO KRİTİK ROLLER ÜSTLENDİ
Real Madrid, maç boyunca topa %66 oranında sahip olup rakip kaleye tam 26 şut göndererek Juventus’un 11 şutuna karşı net bir üstünlük kurmasına rağmen, sahadan sadece 1-0'lık dar bir skorla galip ayrıldı.
Xabi Alonso, takımının ikinci golü bulma konusunda zorlandığını kabul ederken, kaleci Thibaut Courtois ve savunma oyuncusu Eder Militao’yu yaptıkları kritik kurtarışlar ve hatasız savunma performansları nedeniyle övdü.
Alonso, maçta 6 kurtarışa imza atan Courtois için, “Harika bir kalecimiz var. Önemli Şampiyonlar Ligi gecelerinde ihtiyaç duyduğumuz kaliteye sahip. Kritik anlarda devreye giriyor,” dedi.
Teknik direktör, son dönemde form grafiğini yükselten Militao ile ilgili maç içinde endişeli bir an yaşadığını da şu sözlerle aktardı: “O pozisyon… Seyirci gözüyle izlemek heyecan vericiydi. Dua ediyordum, ‘kırmızı kart görmesin’ diye, sonra Thibaut devreye girdi.”
Alonso, Brezilyalı savunmacının eski formuna dönmesinin takım için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek sözlerini tamamladı:
“Kıyaslamak zor ama herkes için, Militao’nun bu seviyeye dönmesi harika bir haber. Bunu her maçta görüyoruz. O eski hissini geri kazandı; kendini daha güçlü ve kararlı hissediyor. Daha da iyi olacağına inanıyorum.”