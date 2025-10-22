Juventus maçı öncesi Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız açıklaması!
La Liga devi Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Juventus maçı öncesinde milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında açıklamalar yaptı.
La Liga devi Real Madrid'in hocası Xabi Alonso, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı önemli karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.
Düzenlenen toplantıda gündeme dair pek çok konuya değinen ispanyol çalıştırıcı, hem kendi oyuncusu olan milli yıldızımız Arda Güler'e hem de rakip takımda forma giyen Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.
Goal.com'a göre, toplantı sırasında bir gazetecinin, Arda Güler ile Mesut Özil arasındaki kıyaslamalara dair görüşlerini sorması üzerine Xabi Alonso, genç oyuncu için çok özel bir tanım kullandı.
İspanyol teknik adam, Arda'yı iki efsane ismin birleşimi olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Arda, Mesut Özil ve Guti'nin karşımı. Guti, oyun kurma ve son pas verme konusunda yetenekliydi, Mesut da öyle. Mesut'u gerçekten beğenirdim, birlikte oynamaktan çok keyif aldım. Oyun içinde Arda'yı ne kadar çok bulursak, seviyemiz yükseliyor. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Arda Güler'den çok memnunum."
'KENAN'I ÇOK İYİ TANIRIM'
Başarılı teknik adam, çarşamba günü karşılaşacakları Juventus takımında forma giyen bir diğer milli yıldızımız Kenan Yıldız hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Alonso, Kenan'ı Bayern Münih altyapısından bu yana tanıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Juventus'ta çok iyi oyuncular var ve Kenan Yıldız onlardan biri. fantastik bir gelişim gösterdi. Kenan'ı çok iyi tanırım. Ben bayern Münih'te oynarken Kenan da oradaydı. Kenan'ın gelişimini izlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor."
43 yaşındaki teknik adam, Juventus maçının önemine de değindi. Karşılaşmayı "Avrupa derbisi" olarak nitelendiren Alonso, taraftarlara çağrıda bulundu.
"Bu bir avrupa derbisi. Birbirleriyle birçok kez karşılaştılar ve ben de bazı maçlarda oynadım. Çok hazır hissediyoruz. Üçüncü şampiyonlar ligi zaferini istiyoruz. Taraftara ihtiyacımız var. İnsanlar büyük maçları izlemek için Bernabeu'ya geliyorlar. Onlara bize destek olabilmeleri güzel futbol sunmalıyız."
"EĞER İYİ POZİSYON ALMAZSANIZ..."
Alonso, rakibin taktiksel gücüne de dikkat çekti ve kendi planlarını anlattı.
"Taktiksel olarak juventus çok yetenekli bir takım. Saha içinde pozisyonlarını sık sık değiştiriyorlar, çok fazla değişim yapıyorlar. Eğer iyi pozisyon almazsanız, sizi dengesiz hale getirebiliyorlar. bu açıdan iyi olmamız, topla iyi oynamamız, direkt olmamız ve oyunu istediğimiz yere götürmemiz gerekiyor."
"SADECE GOLLERİ DEĞİL..."
Genç teknik adam, takımın yıldız golcüsü Kylian Mbappe'nin takıma olan katkısını sadece gollerle sınırlamadığını belirtti.
Alonso, fransız yıldız için, "Sadece golleri değil. onun etkisi, takım arkadaşlarının top varken ve yokken onu takip etmesi açısından neredeyse aynı derecede önemli. Bize yardımcı oluyor. Her stadyumda gol attı. Gol atmanın ötesinde, takımın ihtiyacı olan şey yarattığı etki... Kylian hem hayati hem de kişisel olarak çok iyi bir dönemde. çok analitik. Her şeyi bir neden için yapıyor ve bunları iyi anlaması gerekiyor. Artık her şey kafasında yerine oturmuş durumda ve bu yüzden bu kadar iyi performans gösteriyor." dedi.
Real Madrid ile Juventus arasındaki şampiyonlar ligi 3. hafta mücadelesi, bugün saat 22.00'de Bernabeu'da oynanacak ve iki dev ekip kozlarını paylaşacak.