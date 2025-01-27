Kafayla tarih yazdılar: İşte 2024-2025 sezonunun kafa golü ustaları

Futbol yalnızca ayaklarla oynanan bir spor dalı değildir. İşte topa “mermi gibi” kafa vurarak gol atmayı sanata dönüştüren oyuncuların 2024-2025 sezonundaki performansı!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kafayla tarih yazdılar: İşte 2024-2025 sezonunun kafa golü ustaları - Resim: 1

Bazılarının kafa vuruşları, ayakla yapılan şutlardan bile daha sert ve etkili.

İşte BeIN Sports’a göre, 2024-2025 sezonunda 10 büyük ligde en fazla kafa golü atan futbolcular:

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Kafayla tarih yazdılar: İşte 2024-2025 sezonunun kafa golü ustaları - Resim: 2

Lorenzo LUCCA - Serie A 

Kafa golü: 5

Toplam gol: 8

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Kafayla tarih yazdılar: İşte 2024-2025 sezonunun kafa golü ustaları - Resim: 3

Tim KLEINDIENST - Bundesliga

Kafa golü: 5 

Toplam gol: 11

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Kafayla tarih yazdılar: İşte 2024-2025 sezonunun kafa golü ustaları - Resim: 4

Chris WOOD - Premier Lig

Kafa golü: 5

Toplam gol: 14

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Kafayla tarih yazdılar: İşte 2024-2025 sezonunun kafa golü ustaları - Resim: 5

Krzysztof PIATEK - Süper Lig

Kafa golü: 5

Toplam gol: 15

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Kafayla tarih yazdılar: İşte 2024-2025 sezonunun kafa golü ustaları - Resim: 6

Mateo RETEGUI - Seria A

Kafa golü: 5

Toplam gol: 16

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Kafayla tarih yazdılar: İşte 2024-2025 sezonunun kafa golü ustaları - Resim: 7

Youssef EN-NESYRI - Süper Lig

Kafa golü: 7

Toplam gol: 12

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