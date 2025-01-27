Kafayla tarih yazdılar: İşte 2024-2025 sezonunun kafa golü ustaları
Futbol yalnızca ayaklarla oynanan bir spor dalı değildir. İşte topa “mermi gibi” kafa vurarak gol atmayı sanata dönüştüren oyuncuların 2024-2025 sezonundaki performansı!
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Bazılarının kafa vuruşları, ayakla yapılan şutlardan bile daha sert ve etkili.
İşte BeIN Sports’a göre, 2024-2025 sezonunda 10 büyük ligde en fazla kafa golü atan futbolcular:
Lorenzo LUCCA - Serie A
Kafa golü: 5
Toplam gol: 8
Tim KLEINDIENST - Bundesliga
Kafa golü: 5
Toplam gol: 11
Chris WOOD - Premier Lig
Kafa golü: 5
Toplam gol: 14
Krzysztof PIATEK - Süper Lig
Kafa golü: 5
Toplam gol: 15
Mateo RETEGUI - Seria A
Kafa golü: 5
Toplam gol: 16
Youssef EN-NESYRI - Süper Lig
Kafa golü: 7
Toplam gol: 12