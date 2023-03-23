Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken lige verilen milli arada kulüpler hazırlık maçları oynuyor. Bu kapsamda oynanacak maçlardan birinde Karabağ ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ekibin depremzedeler yararına mücadele edeceği maçın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.