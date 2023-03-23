Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Karabağ ile Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? Karabağ - Galatasaray maçı saat kaçta? Karabağ - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken lige verilen milli arada kulüpler hazırlık maçları oynuyor. Bu kapsamda oynanacak maçlardan birinde Karabağ ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ekibin depremzedeler yararına mücadele edeceği maçın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.
Ev sahibi Karabağ, Azerbaycan Premier Lig'de oynadığı 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sumgayit'i 6-0 ile geçmeyi başaran Karabağ, topladığı 71 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, topladığı 60 puanla 1. sırada bulunuyor.
KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karabağ - Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü oynanacak.