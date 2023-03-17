Karşıyaka - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 3. Lig 1. Grup'un 24. haftasında Karşıyaka ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Peki Karşıyaka - Eskişehirspor maçı ne zaman? Karşıyaka - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Karşıyaka - Eskişehirspor maçı hangi kanalda?
# Karşıyaka # eskişehirspor # futbol # TFF 3. Lig # Fuchs Sports
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Karşıyaka ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Karşıyaka, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Karaköprü Belediyespor'a 4-2 kaybeden Karşıyaka, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eskişehirspor ise ligde oynadığı 23 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Edirnespor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Eskişehirspor, topladığı 18 puanla 17. sırada bulunuyor.
KARŞIYAKA - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 3. Lig 1. Grup'un 24. haftasındaki Karşıyaka - Eskişehirspor maçı 18 Mart Cumartesi günü oynanacak.