Kartal yeni 10 numarasını buldu: Rafa Silva sonrası Barcelona ve PSG'nin eski yıldızı gündemde
Süper Lig'de çalkantılı bir süreçten geçen ve takımın beyni konumundaki Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili kriz masası kurulan Beşiktaş'ta, menajerlerin yönetime sunduğu dünyaca ünlü isim transfer gündemini bir anda değiştirdi.
Süper Lig maratonunda zorlu günler geçiren ve saha içi sonuçlarıyla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta, gündem yıldız futbolcu Rafa Silva'nın durumu üzerine yoğunlaştı.
Portekizli yıldızın yaşadığı kriz ve takımdan ayrılma ihtimalinin belirmesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, olası bir vedaya hazırlıksız yakalanmamak adına B planını devreye soktu.
Fanatik'e göre, Rafa Silva'nın boşluğunu doldurabilecek, ofansif yönü kuvvetli bir orta saha arayışına giren Kartal'a, menajerler tarafından sürpriz bir teklif sunuldu.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hızlanan görüşmelerde, kariyeri başarılarla dolu 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Rafinha'nın ismi Beşiktaş yönetimine iletildi.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU BİR 10 NUMARA
Daha önce dünya futbolunun zirvesindeki Barcelona ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi dev kulüplerin formalarını terleten Rafinha'nın, Beşiktaş'a önerilmesi heyecan yarattı.
Son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi'de top koşturan ve şu an bonservisi elinde olan tecrübeli yıldızın "boşa çıkmış" statüsünde olması, transferi teknik heyet nezdinde daha cazip bir hale getirdi.
Özellikle rakip ceza sahası çevresindeki üretkenlik sorununa çözüm arayan siyah-beyazlılar için Rafinha'nın oyun görüşü, üst düzey pas kabiliyeti ve hücum organizasyonlarını yönetme becerisi dikkat çekici bir opsiyon olarak öne çıktı.
Ancak yönetim, bu transferde aceleci davranmayarak oyuncunun yaşı, fiziksel dayanıklılığı ve son dönemdeki maç performansını mercek altına alma kararı verdi.
SON SÖZ SERGEN YALÇIN'DA
Siyah-beyazlı idareciler, menajerler tarafından sunulan Rafinha dosyasını detaylı inceleme için Teknik Direktör Sergen Yalçın'a iletti.
Transferin kaderini belirleyecek olan unsurun, deneyimli teknik adamın hazırlayacağı rapor olduğu belirtildi.
Rafinha'nın Avrupa arenasında edindiği tecrübe hanesine artı puan olarak yazılsa da, kulübün mali dengelerinin gözetilmesi transferin seyrini değiştirecek faktörler arasında yer alıyor. Yönetimin, herhangi bir resmi girişimde bulunmadan önce Brezilyalı oyuncunun fiziksel verilerini, maddi taleplerini ve genel form grafiğini masaya yatıracağı öğrenildi.