Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmayı başarmıştı.