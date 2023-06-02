Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Kasımpaşa, ligde oynadığı 34 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 43 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 ile geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 74 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 37. haftasındaki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak.