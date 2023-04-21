Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Konyaspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kasımpaşa, ligde oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa, topladığı 33 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Konyaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Konyaspor, topladığı 39 puanla 9. sırada bulunuyor.
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 31. haftasındaki Kasımpaşa - Konyaspor maçı 23 Nisan Pazar günü oynanacak.