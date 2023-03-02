Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Konyaspor'u 4-0 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor.