Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kayserispor, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yenmeyi başaran Kayserispor, topladığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Konyaspor'u 4-0 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 24. haftasındaki Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü oynanacak.