Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Kayserispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kayserispor, ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 6-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, topladığı 44 puanla 7. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 5-0 kaybeden Kasımpaşa, topladığı 32 puanla 12. sırada bulunuyor.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 30. haftasındaki Kayserispor - Kasımpaşa maçı 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.