Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Kayserispor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Kayserispor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, topladığı 41 puanla 7. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ümraniyespor ise ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Ümraniyespor, topladığı 23 puanla 19. sırada bulunuyor.
KAYSERİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 28. haftasındaki Kayserispor - Ümraniyespor maçı 10 Nisan Pazartesi günü oynanacak.