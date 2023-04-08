Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Ümraniyespor ise ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Ümraniyespor, topladığı 23 puanla 19. sırada bulunuyor.