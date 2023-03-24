Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Peki Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'a 3-1 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 1-0 kaybeden Gençlerbirliği, topladığı 17 puanla 17. sırada yer alıyor.
KEÇİÖRENGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 28. haftasındaki Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.