Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 47 puanla 8. sırada yer alıyor.