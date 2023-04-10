Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Peki Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman? Keçiörengücü - Göztepe maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Göztepe maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Keçiörengücü ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'a 1-0 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 7. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 47 puanla 8. sırada yer alıyor.
KEÇİÖRENGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 32. haftasındaki Keçiörengücü - Göztepe maçı 11 Nisan Salı günü oynanacak.