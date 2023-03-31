Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Keçiörengücü ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Peki Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Keçiörengücü ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Pendikspor'a 2-1 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 27 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 28 puanla 13. sırada yer alıyor.
KEÇİÖRENGÜCÜ - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 30. haftasındaki Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı 2 Nisan Pazar günü oynanacak.