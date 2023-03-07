Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Kızılyıldız ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kızılyıldız ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kızılyıldız, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 11 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'e 87-80 mağlup olan Kızılyıldız, topladığı 22 puanla 13. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Panathinaikos'u 87-82 mağlup etmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 8. sırada bulunuyor.
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.