Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Kızılyıldız ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kızılyıldız ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Kızılyıldız, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 11 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'e 87-80 mağlup olan Kızılyıldız, topladığı 22 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Panathinaikos'u 87-82 mağlup etmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 8. sırada bulunuyor.

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.