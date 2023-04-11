Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Kızılyıldız, EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olympiakos'u 87-79 mağlup etmeyi başaran Kızılyıldız, topladığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 19 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Anadolu Efes'i 103-86'lık skorla geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 13 Nisan Perşembe günü oynanacak.