Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kızılyıldız, EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olympiakos'u 87-79 mağlup etmeyi başaran Kızılyıldız, topladığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 19 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Anadolu Efes'i 103-86'lık skorla geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 35 puanla 5. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 13 Nisan Perşembe günü oynanacak.