Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 29. haftasında Kocaelispor ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı saat kaçta? Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 28 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise ligde oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran 1461 Trabzon FK, topladığı 55 puanla 3. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - 1461 TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 29. haftasındaki Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı 29 Mart Çarşamba günü oynanacak.