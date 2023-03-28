Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 29. haftasında Kocaelispor ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı saat kaçta? Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı hangi kanalda?

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Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 28 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise ligde oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran 1461 Trabzon FK, topladığı 55 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

KOCAELİSPOR - 1461 TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 29. haftasındaki Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı 29 Mart Çarşamba günü oynanacak.