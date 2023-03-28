Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise ligde oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran 1461 Trabzon FK, topladığı 55 puanla 3. sırada bulunuyor.