Kocaelispor - İskenderunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasında Kocaelispor ile İskenderunspor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - İskenderunspor maçı ne zaman? Kocaelispor - İskenderunspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - İskenderunspor maçı hangi kanalda?

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Kocaelispor - İskenderunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile İskenderunspor karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor - İskenderunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Vanspor FK ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kocaelispor - İskenderunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip İskenderunspor ise ligde oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran İskenderunspor, topladığı 65 puanla 2. sırada bulunuyor.

Kocaelispor - İskenderunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

KOCAELİSPOR - İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasındaki Kocaelispor - İskenderunspor maçı 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.