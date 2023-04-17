Kocaelispor - İskenderunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasında Kocaelispor ile İskenderunspor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - İskenderunspor maçı ne zaman? Kocaelispor - İskenderunspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - İskenderunspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile İskenderunspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Vanspor FK ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip İskenderunspor ise ligde oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran İskenderunspor, topladığı 65 puanla 2. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasındaki Kocaelispor - İskenderunspor maçı 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.