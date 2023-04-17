Kocaelispor - İskenderunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip İskenderunspor ise ligde oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran İskenderunspor, topladığı 65 puanla 2. sırada bulunuyor.