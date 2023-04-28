Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Karacabey Belediyespor ise ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Karacabey Belediyespor, topladığı 59 puanla 7. sırada bulunuyor.