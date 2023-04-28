Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. haftasında Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda?

# Kocaelispor # Karacabey Belediyespor # futbol # TFF 2. Lig # kocaeli tv
Son Güncelleme:
Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda kendi sahasında İskenderunspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Karacabey Belediyespor ise ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Karacabey Belediyespor, topladığı 59 puanla 7. sırada bulunuyor.

Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

KOCAELİSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. haftasındaki Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı 30 Nisan Pazar günü oynanacak.