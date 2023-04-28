Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. haftasında Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda kendi sahasında İskenderunspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Karacabey Belediyespor ise ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Karacabey Belediyespor, topladığı 59 puanla 7. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. haftasındaki Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı 30 Nisan Pazar günü oynanacak.