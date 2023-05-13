Kocaelispor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 37. haftasında Kocaelispor ile Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Kastamonuspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Kastamonuspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile Kastamonuspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 36 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 3-0 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Kastamonuspor ise ligde oynadığı 36 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Kastamonuspor, topladığı 40 puanla 13. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 37. haftasındaki Kocaelispor - Kastamonuspor maçı 16 Mayıs Salı günü oynanacak.