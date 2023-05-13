Kocaelispor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 37. haftasında Kocaelispor ile Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Kastamonuspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Kastamonuspor maçı hangi kanalda?

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Kocaelispor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile Kastamonuspor karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 36 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 3-0 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kocaelispor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Kastamonuspor ise ligde oynadığı 36 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Kastamonuspor, topladığı 40 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kocaelispor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

KOCAELİSPOR - KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 37. haftasındaki Kocaelispor - Kastamonuspor maçı 16 Mayıs Salı günü oynanacak.