Kocaelispor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Kastamonuspor ise ligde oynadığı 36 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Kastamonuspor, topladığı 40 puanla 13. sırada bulunuyor.