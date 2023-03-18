Kocaelispor - Pazarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Pazarspor ise ligde oynadığı 25 maçta 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Pazarspor, topladığı 12 puanla son sırada bulunuyor.