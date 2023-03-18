Kocaelispor - Pazarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasında Kocaelispor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - Pazarspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Pazarspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Pazarspor maçı hangi kanalda?
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup olan Kocaelispor, topladığı 57 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Pazarspor ise ligde oynadığı 25 maçta 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Pazarspor, topladığı 12 puanla son sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasındaki Kocaelispor - Pazarspor maçı 19 Mart Pazar günü oynanacak.