Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Konyaspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Konyaspor, topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Adana Demirspor ise ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor topladığı 51 puanla 4. sırada bulunuyor.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 30. haftasındaki Konyaspor - Adana Demirspor maçı 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.