Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Konyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor, topladığı 35 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 kaybeden Antalyaspor, topladığı 28 puanla 13. sırada bulunuyor.
KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 28. haftasındaki Konyaspor - Antalyaspor maçı 7 Nisan Cuma günü oynanacak.