Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kalan Konyaspor, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçmeyi başaran Cimbom, topladığı 60 puanla 1. sırada bulunuyor.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. haftasındaki Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart Cuma günü oynanacak.