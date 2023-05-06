Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Konyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Konyaspor, topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 31 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 5-3 kaybeden Kayserispor, topladığı 48 puanla 6. sırada bulunuyor.
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 33. haftasındaki Konyaspor - Kayserispor maçı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.