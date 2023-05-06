Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Konyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda?

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Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Konyaspor, topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 31 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 5-3 kaybeden Kayserispor, topladığı 48 puanla 6. sırada bulunuyor.

Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33. haftasındaki Konyaspor - Kayserispor maçı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.