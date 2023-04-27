Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 geçmeyi başaran Konyaspor, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, topladığı 45 puanla 6. sırada bulunuyor.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 32. haftasındaki Konyaspor - Trabzonspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.