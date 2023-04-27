Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

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Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 geçmeyi başaran Konyaspor, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, topladığı 45 puanla 6. sırada bulunuyor.

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32. haftasındaki Konyaspor - Trabzonspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.