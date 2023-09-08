La Liga tarihinin en pahalı transferleri! İşte listedeki o isimler
Futbol anlamında La Liga dünyanın en önde gelen ligleri arasında yer alıyor.Zamanında Ronaldo ve Messi'ninde birlikte oynadığı bu ligdeki transfer edilen oyunculardan kazanılan en yüksek bonservis bedelleri herkes tarafından oldukça merak ediliyor.İşte La Liga tarihininin en pahalı satışları....
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Cristiano Ronaldo 18-19 sezonunda efsanesi olduğu Real Madrid'den 117 milyon euroluk bir transfer bedeli ile İtalya'nın köklü kulüplerinden olan Juventus'un yolunu tutmuştu.
Antoinne Griezmann 19-20 sezonunda Atletico Madrid'den ezeli rakibi Barcelona'ya 120 milyon euroluk bir transfer bedeli ile transfer olmuştu.
Joao Felix, genç yetenek 19-20 sezonunda Benfica'dan 127 milyon euroluk rekor bedelle Atletico Madrid'e transfer olarak bu listeye adını yazdırmayı başardı.
Oussmane Dembele 17-18 sezzonunda Alman devi Borussia Dortmun'dan135 milyon euroluk dev transfer geliriyle Katalan ekibi Barcelona'ya transfer olmuştu.