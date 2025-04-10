Legia Varşova-Chelsea maçı hangi kanalda? Legia Varşova-Chelsea maçı canlı izle
UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı bu akşam Polonya'da yaşanacak. Legia Varşova ile İngiliz devi Chelsea, ilk maçta karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Chelsea'nin deplasmanda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
Karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Legia Varşova-Chelsea çeyrek final ilk maçı bu akşam TSİ 19.45’te oynanacak. Mücadele, Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşecek ve TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Serdar Gözübüyük yönetecek.
Chelsea, Konferans Ligi'nde namağlup ilerliyor
Mavi-beyazlılar, bu sezon Konferans Ligi grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu turda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşen Chelsea, rakibini deplasmanda 2-1, Londra'da ise 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Muhtemel 11’ler:
Legia Varşova: Tobiasz, Kapuadi, Vinagre, Jedrzejczyk, Wszolek, Kaputska, Augustyniak, Elitin, Chodyna, Morishita, Gual
Chelsea: Sanchez, Chalobah, Colwill, Cucurella, Gusto, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Sancho, Jackson
CANLI İZLE:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002