Legia Varşova-Chelsea maçı hangi kanalda? Legia Varşova-Chelsea maçı canlı izle

Chelsea, Konferans Ligi'nde namağlup ilerliyor

Mavi-beyazlılar, bu sezon Konferans Ligi grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu turda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşen Chelsea, rakibini deplasmanda 2-1, Londra'da ise 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.