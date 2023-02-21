Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Manchester City ise, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.