Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Leipzig ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? Leipzig - Manchester City maçı saat kaçta? Leipzig - Manchester City maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Leipzig ile Manchester City karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla F Grubu'nu 2. sırada bitiren Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Manchester City ise, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Leipzig - Manchester City maçı 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak.