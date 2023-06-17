Letonya-Türkiye maçının ardından Kazakevics açıklamalası

Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kazakevics, şu ifadelerini kullandı:

- Sahada puan kazanmak isteyen iki takım vardı, Türk milli takımı daha tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu olduğu için sonuç itibarıyla da istediğini aldı. Uzatmalarda golü bulduk ama Türkler inanılmaz bir şekilde geri döndü. Türk takımı oyunu bırakmadı ve bu da iyi hazırlandıklarını gösteriyor.

Türkiye'ye karşı yüksek toplarla etkili olmaya çalıştıklarını ve bunda da başarılı olduklarını aktaran Kazakevics, şu ifadeleri ekledi: