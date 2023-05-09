Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu! Cristiano Ronaldo'ya rakip oluyor...
PSG ile yollarını ayırması beklenen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız haber ajansı AFP, Messi'nin yeni takımını duyurdu.
2021 yazında efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılıp Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in (PSG) yolunu tutan Lionel Messi ile ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı.
PSG'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz sözleşmesi bitecek olan kulübüne veda etmeye hazırlanan Messi ile ilgili ortaya atılan iddia dünya spor basınına bomba gibi düştü.
PSG'de aradığını bulamayan Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde kulüpten izinsiz olarak Suudi Arabistan'a gitmiş ve bu gelişmenin ardından kulüp yıldız futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Lionel Messi yaşanan olayın ardından özür dilemiş ve daha sonra takımla antrenmanlara başmıştı.
PSG ile devam etmemeyi düşünen dünyaca ünlü yıldız, +1 yıllık opsiyonu olmasına karşın bunu kullanmama kararı aldı. PSG, Messi'nin takımda kalması için girişimlerde bulunsa da henüz somut bir sonuç alınamadı.