Liverpool 7-0 Manchester United | Liverpool - Manchester United maç özeti izle | Liverpool - Manchester United golleri

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ! LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI GOLLERİ

Maçta Liverpool, 43. dakikada Cody Gakpo'nun attığı müthiş golle devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında goller peş peşe geldi. 47. dakikada Darwin Nunez, 49. dakikada da Cody Gakpo ile Liverpool farkı üçe çıkardı: 3-0. Mücadelenin 66. dakikasında Mohammed Salah skoru 4-0 yaptı. 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Darwin Nunez skoru 5-0 yapan golü attı. Karşılamanın 83. dakikasında Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, kendisinin ikinci takımının ise altıncı golünü attı. Tarihi maçta son sözü 88. dakikada Roberto Firmino söyledi: 7-0

Goller: Dk. 43 ve Dk. 50 Cody Gakpo, Dk. 47 ve Dk. 75 Darwin Nunez, Dk. 66 ve Dk. 83 Mohamed Salah, Dk. 88 Roberto Firmino