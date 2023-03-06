Liverpool 7-0 Manchester United | Liverpool - Manchester United maç özeti izle | Liverpool - Manchester United golleri
İngiltere Premier Lig'in 26. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rekabette Manchester United'ı sahasında ağırlayan Liverpool, karşılaşmayı 7-0'lık tarihi bir skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte Antalyaspor-Trabzonspor maçının özeti, golleri, önemli anları...
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Liverpool mücadeleye; Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Salah, Nunez ve Gakpo 11'iyle çıktı.
Manchester United ise sahada; De Gea, Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Fernandes, Antony, Weghorst ve Rashford ile yer aldı.
LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ! LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI GOLLERİ
Maçta Liverpool, 43. dakikada Cody Gakpo'nun attığı müthiş golle devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında goller peş peşe geldi. 47. dakikada Darwin Nunez, 49. dakikada da Cody Gakpo ile Liverpool farkı üçe çıkardı: 3-0. Mücadelenin 66. dakikasında Mohammed Salah skoru 4-0 yaptı. 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Darwin Nunez skoru 5-0 yapan golü attı. Karşılamanın 83. dakikasında Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, kendisinin ikinci takımının ise altıncı golünü attı. Tarihi maçta son sözü 88. dakikada Roberto Firmino söyledi: 7-0
Goller: Dk. 43 ve Dk. 50 Cody Gakpo, Dk. 47 ve Dk. 75 Darwin Nunez, Dk. 66 ve Dk. 83 Mohamed Salah, Dk. 88 Roberto Firmino
Manchester United, bugünkü adıyla 1992'de kurulan İngiltere Premier Lig tarihindeki en ağır mağlubiyetini, Liverpool karşısında yaşadı.