Liverpool 7-0 Manchester United | Liverpool - Manchester United maç özeti izle | Liverpool - Manchester United golleri

İngiltere Premier Lig'in 26. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rekabette Manchester United'ı sahasında ağırlayan Liverpool, karşılaşmayı 7-0'lık tarihi bir skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte Antalyaspor-Trabzonspor maçının özeti, golleri, önemli anları...

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Liverpool 7-0 Manchester United | Liverpool - Manchester United maç özeti izle | Liverpool - Manchester United golleri - Resim: 1 1 6

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Liverpool 7-0 Manchester United | Liverpool - Manchester United maç özeti izle | Liverpool - Manchester United golleri - Resim: 2 2 6

Liverpool mücadeleye; Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Salah, Nunez ve Gakpo 11'iyle çıktı.

Manchester United ise sahada; De Gea, Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Fernandes, Antony, Weghorst ve Rashford ile yer aldı.

Liverpool 7-0 Manchester United | Liverpool - Manchester United maç özeti izle | Liverpool - Manchester United golleri - Resim: 3 3 6

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ! LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI GOLLERİ

Maçta Liverpool, 43. dakikada Cody Gakpo'nun attığı müthiş golle devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında goller peş peşe geldi. 47. dakikada Darwin Nunez, 49. dakikada da Cody Gakpo ile Liverpool farkı üçe çıkardı: 3-0. Mücadelenin 66. dakikasında Mohammed Salah skoru 4-0 yaptı. 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Darwin Nunez skoru 5-0 yapan golü attı. Karşılamanın 83. dakikasında Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, kendisinin ikinci takımının ise altıncı golünü attı. Tarihi maçta son sözü 88. dakikada Roberto Firmino söyledi: 7-0

Goller: Dk. 43 ve Dk. 50 Cody Gakpo, Dk. 47 ve Dk. 75 Darwin Nunez, Dk. 66 ve Dk. 83 Mohamed Salah, Dk. 88 Roberto Firmino

Liverpool 7-0 Manchester United | Liverpool - Manchester United maç özeti izle | Liverpool - Manchester United golleri - Resim: 4 4 6

Manchester United, bugünkü adıyla 1992'de kurulan İngiltere Premier Lig tarihindeki en ağır mağlubiyetini, Liverpool karşısında yaşadı.