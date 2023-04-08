Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Arsenal ise ligde oynadığı 29 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Leeds United'ı 4-1 ile geçmeyi başaran Arsenal, topladığı 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.