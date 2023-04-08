Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Liverpool - Arsenal maçı saat kaçta? Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Liverpool, ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Chelsea ile 0-0 berabere kalan Liverpool, topladığı 43 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Arsenal ise ligde oynadığı 29 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Leeds United'ı 4-1 ile geçmeyi başaran Arsenal, topladığı 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 30. haftasındaki Liverpool - Arsenal maçı 9 Nisan Pazar günü oynanacak.