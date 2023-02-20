Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Real Madrid ise, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.