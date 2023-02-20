Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda?

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Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 2. sırada bitiren İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.

Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Real Madrid ise, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.

Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool - Real Madrid maçı 21 Şubat Salı günü oynanacak.