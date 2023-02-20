Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 2. sırada bitiren İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Real Madrid ise, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool - Real Madrid maçı 21 Şubat Salı günü oynanacak.