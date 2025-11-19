Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya deplasmanında tarih yazan A Milli Takım'ın 2-2'lik zaferi andıran beraberliği Avrupa'da taşları yerinden oynattı.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun final perdesinde, futbolun devlerinden İspanya'ya konuk oldu.
Sevilla'daki mücadele öncesinde, gruptaki ilk maçı 6-0 kazanan İspanya, otoriteler tarafından mutlak favori olarak lanse ediliyordu. Ancak sahada bambaşka bir Türkiye vardı.
Henüz 4. dakikada Olmo'nun golüyle geriye düşen milliler, oyundan kopmadı. İlk yarının sonlarında, 42. dakikada Deniz Gül'ün attığı kritik golle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıda baskısını artıran ay-yıldızlı ekip, 54. dakikada Salih Özcan ile 2-1 öne geçerek ev sahibine soğuk terler döktürdü.
62. dakikada Oyarzabal'ın skoru eşitlemesiyle tabela 2-2'ye geldi ve mücadele bu skorla tamamlandı.
Bu sonuçla İspanya, Dünya Kupası biletini cebine koyarken, Türkiye play-off turunun yolunu tuttu.
Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise 53. dakikada yaşandı. Kazanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, yaptığı muazzam röveşata vuruşuyla kaleyi yokladı. Kaleci Unai Simon'un son anda kurtardığı bu pozisyon, tribünleri ve ekran başındakileri hayran bıraktı.
Yıldız oyuncu, maçın hemen ardından İspanya'nın popüler bir futbol veri sitesinde "en çok aranan isim" olarak rekor kırdı.
İSPANYA'NIN GOL ORUCUNU DENİZ GÜL BOZDU
Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Milli Takımımızın direncini ve tarihi istatistikleri manşetlerine taşıdı.
İşte Fanatik'in derlemesine göre, o manşetler...
MARCA
Ülkenin önde gelen gazetelerinden MARCA, "TÜRKİYE İMKANSIZI BAŞARDI" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.
"İspanya milli takımı eleme turunu gol yemeden tamamlayamayacak. İlk beş maçta kalesini gole kapatan İspanya'nın bu serisini bozan isim Deniz Gül oldu. Korner vuruşunun ardından Porto'nun forveti, ceza sahası içindeki duran topu değerlendirerek Unai Simón'u mağlup etti. Bu, İspanya kaptanının gol yemeden geçirdiği en uzun süre olan 550 dakikanın sonu oldu. Unai, Cristiano Ronaldo'nun Uluslar Ligi finalinde attığı golden beri gol yememişti. Bu seri, uzatmaya giden final maçındaki 59 dakika, eleme turundaki beş maç ve Türkiye maçındaki 41 dakikayla sona erdi.Bu golle İspanya, Dünya Kupası yolundaki en iyi savunma rekorunu egale etti: 1978 Dünya Kupası yolunda Romanya'ya karşı yediği tek gol. Bu eleme turunda İngiltere, sekiz maçında kalesini gole kapatarak 22-0'lık bir skorla bitirdi."
AS
AS gazetesi, beraberliğin verdiği rahatsızlığı "CANIMIZI ACITTI" başlığıyla duyururken, "Türkiye ile berabere kalmak canımızı acıttı, ancak son aylarda yapılan iyi işi, 2026 Dünya Kupası'nda her şeyin iddialısı haline gelen La Roja'nın yeteneklerini sergileyişini azaltmıyor. Evet, önümüzde dokuz ay olduğu, kendimizi kaptırmamamız gerektiği, sakatlıkların her zaman pusuda beklediği, hiçbir ipucu vermediği doğru, ancak net olan şu ki De la Fuente'nin Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir şeyler başarmak için arasından seçim yapabileceği birçok iyi seçeneği var. Yaz ya onu haklı ya da haksız çıkaracak."yorumunda bulundu.
SPORT
SPORT gazetesi ise Türkiye'nin oyununu övdü.
"TÜRKİYE SOĞUK DUŞ ETKİSİYLE DEVREYE GİRDİ" manşetini atan gazete, "Maç, Türkiye'nin golüyle hafif bir soğuk duş etkisiyle devreye girdi, ancak İspanya hızlı tepki verdi ve Fabián takımı tekrar öne geçirebilirdi, ancak rakip kalecinin karşısına çıktı. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Türkiye, biraz daha yukarıda baskı yaptı ve Unai Simón iyi bir müdahaleyle 1-2'yi önledi. Skor önemsizdi, ancak iki takım da grup aşamasını bir galibiyetle bitirmek istiyordu. Sağlam İspanya, öngörülemez Türkiye'ye karşı." ifadelerini kullandı.
EL MUNDO
EL MUNDO ise "AŞAĞILAYICI ÜSTÜNLÜK" başlığı altında maçın formalite havasına dikkat çekerek, "Bu kadar aşağılayıcı bir üstünlük sahibi olmanın bazı sonuçları vardır. Ne gibi sonuçlar? Mesela dün gece Sevilla'de oynanan maç gibi, hiçbir şeyin söz konusu olmadığı ve herkesin bunu bildiği bir maç." değerlendirmesini yaptı.