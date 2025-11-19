Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise 53. dakikada yaşandı. Kazanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, yaptığı muazzam röveşata vuruşuyla kaleyi yokladı. Kaleci Unai Simon'un son anda kurtardığı bu pozisyon, tribünleri ve ekran başındakileri hayran bıraktı.

Yıldız oyuncu, maçın hemen ardından İspanya'nın popüler bir futbol veri sitesinde "en çok aranan isim" olarak rekor kırdı.